Мессі вже неможливо описати словами: Мак Аллістер – гру лідера збірної Аргентини

Півзахисник збірної Аргентини та Ліверпуля Алексіс Мак Аллістер висловився про перемогу над Алжиром (3:1) та гольовий перформанс Ліонеля Мессі, який оформив хеттрик у першому матчі на ЧС-2026.

Слова 27-річного хавбека цитує офіційна сторінка "Альбіселесте" у мережі Х.

Мак Аллістер залишився задоволеним підсумком першого поєдинку на чемпіонаті світу-2026.

"Ми очікували такого результату, адже ця перемога була для нас дуже важливою. На попередньому чемпіонаті світу ми стартували невдало, але зрештою стали чемпіонами. Цього разу нам вдалося розпочати турнір із перемоги.

Ми знали, що алжирські футболісти мають хороші якості. Ми ніколи їх не недооцінювали.

Попри певні кадрові проблеми та травми, у нас був час покращити свою гру й підійти до чемпіонату світу в оптимальному стані. Сподіваюся, для нас це буде успішний турнір", – сказав Маккалістер.