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Мессі вже неможливо описати словами: Мак Аллістер – гру лідера збірної Аргентини

Сергій Шаховець — 17 червня 2026, 08:52
Мессі вже неможливо описати словами: Мак Аллістер – гру лідера збірної Аргентини
Алексіс Мак Аллістер
instagram.com/alemacallister/

Півзахисник збірної Аргентини та Ліверпуля Алексіс Мак Аллістер висловився про перемогу над Алжиром (3:1) та гольовий перформанс Ліонеля Мессі, який оформив хеттрик у першому матчі на ЧС-2026.

Слова 27-річного хавбека цитує офіційна сторінка "Альбіселесте" у мережі Х.

Мак Аллістер залишився задоволеним підсумком першого поєдинку на чемпіонаті світу-2026.

"Ми очікували такого результату, адже ця перемога була для нас дуже важливою. На попередньому чемпіонаті світу ми стартували невдало, але зрештою стали чемпіонами. Цього разу нам вдалося розпочати турнір із перемоги.

Ми знали, що алжирські футболісти мають хороші якості. Ми ніколи їх не недооцінювали.

Попри певні кадрові проблеми та травми, у нас був час покращити свою гру й підійти до чемпіонату світу в оптимальному стані. Сподіваюся, для нас це буде успішний турнір", – сказав Маккалістер.

Півзахисник збірної Аргентини висловив захоплення грою Ліонеля Мессі, який став героєм поєдинку проти Алжиру.

"Мессі вже неможливо описати словами. Очевидно, що Лео – найважливіший із нас усіх. Ми намагалися побудувати команду таким чином, щоб він почувався в ній максимально комфортно", – сказав Мак Аллістер.

Зазначимо, що Мессі повторив бомбардирський рекорд Мірослава Клозе на чемпіонатах світу. Тепер на рахунку обох футболістів по 16 голів.

Поєдинок проти Алжиру став 200-м для Лео у футболці "Альбіселесте". Крім того, Мессі став першим футболістом, який зіграв на шести чемпіонатах світу.

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