Останній танець: Мессі отримав виклик до збірної Аргентини

39-річний нападник Інтер Маямі Ліонель Мессі отримав виклик у збірну Аргентини.

Про це повідомляє пресслужба АФА.

"Альбіселесте" під час осіннього збору зіграє товариські матчі з Болівією (30 вересня), Буркіна-Фасо (3 жовтня) та Беніном (6 жовтня). Зазначається, що Мессі приєднається до команди на фінальний спаринг 6 жовтня.

Раніше була інформація, що матч із Беніном стане останнім для 39-річної легенди в футболці національної команди.

Нагадаємо, 31 серпня Ліонель оголосив про завершення кар'єри у збірній Аргентини. У складі "альбіселесте" нападник провів 207 матчів, у яких забив 125 голів і віддав 68 асистів.