Ямал назвав свою перевагу над конкурентами у боротьбі за Золотий м'яч-2026

Вінгер Барселони Ламін Ямал розповів, що його перемога у складі збірної Іспанії на чемпіонаті світу-2026 додає йому шансів на успіх у боротьбі за Золотий м'яч-2026.

Його слова наводить L'Equipe.

Здобуття титулу, за словами зірки "блаугранас", надасть йому перевагу над прямими конкурентами за найпрестижнішу індивідуальну нагороду.

"Коли йдеться про стількох сильних футболістів, зрештою, люди дивляться на це так: "Гаразд, цей гравець кращий за того, але, можливо, той хлопець виграв той чи інший трофей". У моєму випадку перевагою є те, що мені вдалося виграти чемпіонат світу, і, звісно, це додатковий плюс для мене. Думаю, це цілком логічно", – сказав Ямал.

Нагадаємо, що у фіналі ЧС-2026 Іспанія мінімально переграла Аргентину (1:0).

8 вересня визначилися усі номінанти на ЗМ-2026. У список потрапили шість іспанців: Ферран Торрес, Ламін Ямал, який вважається одним із фаворитів, Родрі, Пау Кубарсі, Фабіан Руїс і Марк Кукурелья.

Церемонія нагородження відбудеться 26 жовтня у Лондоні. Серед фаворитів на нагороду називають Ямала, Гаррі Кейна, Кіліана Мбаппе та Ліонеля Мессі.

Торік тріумфував у голосуванні нападник ПСЖ Усман Дембеле, а от Ламін став другим. Раніше технічний директор мюнхенської Баварії Макс Еберль розкритикував самовпевнену заяву Ямала, який запевняв, що заслуговує на нагороду у 2026 році.