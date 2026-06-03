Реал та Атлетико влаштували "полювання" на чемпіона світу із Ліверпуля

Одразу два мадридські гранди футболу Реал та Атлетико зацікавлені у придбанні півзахисника англійського Ліверпуля Алексіса Мак Аллістера.

Про це повідомляє Diario Ole.

"Вершкові" можуть оформити трансфер аргентинця, якщо на президентських виборах тріумфує Флорентіно Перес.

Натомість головний тренер Атлетико Дієго Сімеоне особисто зацікавлений у купівлі свого земляка, який у 2022 році у складі збірної Аргентини став чемпіоном світу.

Чинний контракт півзахисника з "мерсисайдцями" розрахований до кінця червня 2028-го. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 80 мільйонів євро.

У футболці Ліверпуля Мак Аллістер виступає із липня 2023-го, провівши за англійський клуб вже 150 матчів (19 голів та 20 асистів). Разом із командою здобув 2 титули – чемпіонство АПЛ-2024/25 та Кубок англійської ліги (2024).

У сезоні-2025/26, що минув, взяв участь у 55 іграх, у яких відзначився 5 м'ячами та 7 гольовими передачами.

Додамо. що Мак Аллістер потрапив до заявки збірної Аргентини на ЧС-2026 з футболу.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль покинули Арне Слот, який очолював команду, та захисник Ібраїма Конате, який може опинитись у мадридському Реалі.