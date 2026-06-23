Те, що він робить, просто неймовірно: півзахисник збірної Аргентини – про гру Мессі

Центральний півзахисник збірної Аргентини Алексіс Мак Аллістер високо оцінив виступ Ліонеля Мессі у матчі ЧС-2026 проти Австрії.

Його цитує ФІФА.

Футболіст англійського Ліверпуля не приховує своєї радості від того, що його 38-річний партнер по команді може виходити на футбольне поле, насолоджуватися грою та забивати голи.

"Що я можу сказати – бачити його на полі, на тому ж рівні, це зовсім інше відчуття. Те, що він робить, просто неймовірно – те, як він реагує в останній момент на будь-який розвиток подій. Тож, так, мені більше нічого додати. Я радий, що він може виходити на поле, насолоджуватися грою та забивати голи", – сказав Мак Аллістер.

Лео став автором дублю, який перетворив його на найкращого бомбардира в історії Мундіалю. На його рахунку 18 голів, тоді як в активі колишнього рекордсмена Мірослава Клозе 16 м'ячів. Німець вже відреагував на побиття свого рекорду.

Сам 38-річний форвард, якого визнали найкращим футболістом матчу, вже прокоментував свою гольову феєрію на ЧС-2026. Попри це, Ліонель також відзначився із знаком "мінус". Аргентинець став першим гравцем в історії ЧС із трьома нереалізованими пенальті.

Додамо, що груповий етап збірна Аргентини, яка достроково гарантувала собі вихід у плейоф, завершить грою проти Йорданії, яка запланована на 28 червня та розпочнеться о 05:00 (за київським часом).