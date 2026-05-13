Переговори про повернення Моурінью в Реал на фінальній стадії – інсайдер

Микола Літвінов — 13 травня 2026, 22:32
Повернення до мадридського Реала португальського фахівця та нинішнього головного тренера лісабонської Бенфіки Жозе Моурінью перебуває на завершальній стадії.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Зазначається, що переговори проходять успішно, а "Особливий" готовий очолити "королівський клуб". Остаточне рішення щодо призначення португальського наставника має ухвалити президент мадридського клубу Флорентіно Перес, але можливо це відбудеться лише після президентських виборів Реала.

Нагадаємо, що у ЗМІ активно "несеться" інформація про ймовірне повернення Моурінью до мадридського Реала, який він очолював протягом 2010-2013 років. Під його керівництвом "вершкові" провели 178 ігор і завоювали три трофеї. У 2011-му португалець був визнаний найкращим клубним тренером року.

Саме Жозе є пріоритетною ціллю президента "Королівського клубу", який знає про бажання наставника до камбеку у Мадрид. У ЗМІ також була інформація, що вже відбулись прямі перемовини між агентом тренера та Флорентіно Пересом.

Водночас відомий наставник запевнив, що ніхто з іспанського клубу не виходив на зв'язок із ним.

