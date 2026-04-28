Президент Реала визначився з пріоритетним кандидатом на посаду головного тренера

Олег Дідух — 28 квітня 2026, 15:25
Президент Реала визначився з пріоритетним кандидатом на посаду головного тренера
Жозе Моурінью
ФК Бенфіка

Жозе Моурінью є головним претендентом на посаду головного тренера мадридського Реала.

Про це повідомляє Девід Орнштейн із The Athletic.

За його інформацією, пошуком нового тренера для Реала займається особисто президент клубу Флорентіно Перес, і для нього пріоритетним варіантом є саме Моурінью. Сам португалець уже довів до відома Реала, що готовий очолити клуб.

Наразі Моурінью очолює Бенфіку. Його контракт із лісабонським клубом діє до літа 2027 року, в ньому прописала сума відступних у розмірі 3 мільйонів євро в разі дострокового розірвання.

Раніше Моурінью вже очолював Реал у 2010 – 2013 роках. У 2012 році привів до чемпіонства у Ла Лізі.

Чинний тренер Реала, Альваро Арбелоа, покине клуб наприкінці поточного сезону. Раніше повідомлялося про те, що мадридців може очолити Юрген Клопп.

