Президент Реала визначився з пріоритетним кандидатом на посаду головного тренера
Жозе Моурінью є головним претендентом на посаду головного тренера мадридського Реала.
Про це повідомляє Девід Орнштейн із The Athletic.
За його інформацією, пошуком нового тренера для Реала займається особисто президент клубу Флорентіно Перес, і для нього пріоритетним варіантом є саме Моурінью. Сам португалець уже довів до відома Реала, що готовий очолити клуб.
Наразі Моурінью очолює Бенфіку. Його контракт із лісабонським клубом діє до літа 2027 року, в ньому прописала сума відступних у розмірі 3 мільйонів євро в разі дострокового розірвання.
Раніше Моурінью вже очолював Реал у 2010 – 2013 роках. У 2012 році привів до чемпіонства у Ла Лізі.
Чинний тренер Реала, Альваро Арбелоа, покине клуб наприкінці поточного сезону. Раніше повідомлялося про те, що мадридців може очолити Юрген Клопп.