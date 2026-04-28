Агент Моурінью проводить прямі переговори з Пересом щодо можливого повернення до Реала – Sky Sport

Представник головного тренера Бенфіки Жозе Моурінью веде переговори з мадридським Реалом.

Про це повідомляє Sky Sport.

Агент Жорже Мендеш вже декілька днів веде прямі переговори з президентом "вершкових" Флорентіно Пересом. Особисті умови контракту португальського фахівця та термін контракту не будуть проблемою.

Зазначається, що у Реалі шукають тренера, який поєднує досвід, менталітет переможця та міжнародну популярність. Саме це й уособлює Моурінью, який і досі користується високою повагою.

Сам Моурінью готовий повернутися у мадридський клуб. Наразі 62-річний фахівець очолює Бенфіку, проте має пункт про розірвання контракту, який дозволить йому змінити клуб влітку.

Раніше Моурінью вже очолював Реал у 2010 – 2013 роках. У 2012 році привів до чемпіонства у Ла Лізі.

Чинний тренер Реала, Альваро Арбелоа, покине клуб наприкінці поточного сезону. Раніше повідомлялося про те, що мадридців може очолити Юрген Клопп.