Моурінью підписав трирічний контракт з Реалом – The Athletic

Головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью підписав контракт з мадридським Реалом.

Про це повідомляє The Athletic.

63-річний Моурінью минулого тижня погодив умови контракту та готується до гучного повернення до столиці Іспанії – угода буде розрахована до червня 2029 року.

Призначення Моурінью є ініціативою президента мадридського клубу Флорентіно Переса. 79-річний функціонер 12 травня оголосив про проведення президентських виборів, які мають відбутися 7 червня. Очікується, що про прихід Жозе буде оголошено після них.

Нагадаємо, що Моурінью очолював "вершкових" із 2010 до 2013 року. Протягом трьох сезонів він виграв із мадридцями три трофеї.

Раніше повідомлялося про те, що Реал виплатив Бенфіці 3 мільйони євро компенсації за розірвання контракту з Моурінью.