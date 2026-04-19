Моурінью може влітку повернутися в Реал

Головний тренер лісабонської Бенфіки Жозе Моурінью може влітку очолити мадридський Реал.

Про це повідомляє Record.

За їхньою інформацією, ідея повернення Моурінью подобається президенту Реала Флорентіно Пересу. Наступного тижня він зустрінеться з нинішнім головним тренером Реала Альваро Арбелоа та повідомить йому про завершення співпраці наприкінці поточного сезону. Після цього Перес приступить до переговорів із Моурінью.

Португальський фахівець уже очолював Реал у 2010 – 2013 роках. Привів команду до чемпіонства в Ла Лізі в 2012 році, а також завоював Кубок Іспанії-2011 і Суперкубок Іспанії-2012.

Минулого тижня у ЗМІ з'явилася інформація про те, що влітку Моурінью може очолити англійський Ньюкасл.