Визначився потенційний конкурент Переса на виборах президента Реала

Бізнесмен Енріке Рікельме може стати конкурентом Флорентіно Переса на виборах президента мадридського Реала.

37-річний бізнесмен розглядає можливість висування своєї кандидатури, проте остаточного рішення ще не ухвалив. Рікельме – один із небагатьох, хто відповідає вимогам до кандидата: більше 20 років є членом клубу та може внести банківську заставу в 190 мільйонів євро.

Рікельме зробив собі ім'я у бізнесі в сфері сонячної енергетики. Його кандидатуру підтримують кілька легенд клубу на чолі з Ікером Касільясом, а також зірковий фанат Реала, екстенісист Рафаель Надаль.

Нагадаємо, напередодні президент Реала Флорентіно Перес спростував чутки про свою відставку, проте призначив дострокові вибори глави клубу.