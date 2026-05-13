Визначився потенційний конкурент Переса на виборах президента Реала
Енріке Рікельме
Бізнесмен Енріке Рікельме може стати конкурентом Флорентіно Переса на виборах президента мадридського Реала.
Про це повідомляє As.
37-річний бізнесмен розглядає можливість висування своєї кандидатури, проте остаточного рішення ще не ухвалив. Рікельме – один із небагатьох, хто відповідає вимогам до кандидата: більше 20 років є членом клубу та може внести банківську заставу в 190 мільйонів євро.
Рікельме зробив собі ім'я у бізнесі в сфері сонячної енергетики. Його кандидатуру підтримують кілька легенд клубу на чолі з Ікером Касільясом, а також зірковий фанат Реала, екстенісист Рафаель Надаль.
Нагадаємо, напередодні президент Реала Флорентіно Перес спростував чутки про свою відставку, проте призначив дострокові вибори глави клубу.