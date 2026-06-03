Перес анонсував призначення Моурінью на посаду головного тренера у разі перемоги на виборах
Президент мадридського Реала Флорентіно Перес анонсував, що у разі його перемоги на виборах Жозе Моурінью стане головним тренером клубу.
Про це повідомляє пресслужба Переса.
У соцмережах іспанського бізнесмена було опубліковано відео із заголовком: "Історія, яку ще треба зробити". На ньому з'являється Моурінью у формі Реала та каже "Si" (так – у перекладі українською), після чого йде слайд із закликом голосувати за Флорентіно Переса.
Раніше повідомлялося, що Моурінью вже узгодив контракт із мадридським клубом. Угода має бути розрахована до червня 2029 року.
Нагадаємо, що Моурінью вже працював в іспанському гранді у період із 2010-го по 2013-й, провівши на чолі команди 178 матчів. Португальський фахівець привів "вершкових" до трьох трофеїв: чемпіонство Іспанії (11/12), Суперкубок Іспанії (12/13) та Кубок Іспанії (10/11).
Також додамо, що напередодні президент Реала Флорентіно Перес спростував чутки про свою відставку, проте призначив дострокові вибори глави клубу. Його головним конкурентом на виборах є бізнесмен Енріке Рікельме.