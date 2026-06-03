Перес анонсував призначення Моурінью на посаду головного тренера у разі перемоги на виборах

Президент мадридського Реала Флорентіно Перес анонсував, що у разі його перемоги на виборах Жозе Моурінью стане головним тренером клубу.

Про це повідомляє пресслужба Переса.

У соцмережах іспанського бізнесмена було опубліковано відео із заголовком: "Історія, яку ще треба зробити". На ньому з'являється Моурінью у формі Реала та каже "Si" (так – у перекладі українською), після чого йде слайд із закликом голосувати за Флорентіно Переса.

MOUcha historia por hacer. pic.twitter.com/7wLmDk8r2M — Florentino 2026 (@Florentino2026_) June 3, 2026

Раніше повідомлялося, що Моурінью вже узгодив контракт із мадридським клубом. Угода має бути розрахована до червня 2029 року.

Нагадаємо, що Моурінью вже працював в іспанському гранді у період із 2010-го по 2013-й, провівши на чолі команди 178 матчів. Португальський фахівець привів "вершкових" до трьох трофеїв: чемпіонство Іспанії (11/12), Суперкубок Іспанії (12/13) та Кубок Іспанії (10/11).

Також додамо, що напередодні президент Реала Флорентіно Перес спростував чутки про свою відставку, проте призначив дострокові вибори глави клубу. Його головним конкурентом на виборах є бізнесмен Енріке Рікельме.