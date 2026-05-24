Не продається: президент Баварії відреагував на плани Моурінью підписати зіркового вінгера

Президент мюнхенської Баварії Улі Генесс різко відреагував на присутність Жозе Моурінью на фіналі Кубка Німеччини та запевнив, що клуб не збирається продавати свого зіркового вінгера Майкла Олісе.

Його слова передає Goal з посиланням на Sky та BILD.

Португальський фахівець прибув до Берліна на запрошення суперника Баварії по фіналу – Штутгарта.

"Сподіваюся, я з ним не перетнуся. Він міг би взагалі сюди не їхати. Нехай собі стежить за ним (Олісе – прим.) скільки завгодно, це нічого не дасть".

Він додав, що 24-річний французький нападник "не продається".

Чутки навколо Моурінью виникли через його повернення до мадридського Реала, який начебто серйозно зацікавлений у трансфері Олісе. Окрім "вершкових", за лідером мюнхенців також стежать Ліверпуль та Барселона.

Проте спортивний директор Баварії Макс Еберль раніше неодноразово наголошував, що продаж гравця навіть не розглядається – його контракт розрахований до 2029 року.

Нагадаємо, що вінгера Баварії Майкла Олісе було визнано найкращим гравцем Бундесліги сезону-2025/26.

У поточному сезоні Олісе зіграв 52 матчі, в яких забив 22 голи й віддав 31 результативні передачі. Transfermarkt оцінює його в 140 мільйонів євро.