Керівництво Реала знає про готовність Моурінью повернутись у клуб – ЗМІ

Власники мадридського Реала знають про готовність португальського наставника Жозе Моурінью повернутися до керма іспанського гранда.

Про це інформує інсайдер Фабріціо Романо.

Нинішній головний тренер лісабонської Бенфіки прагне закамбечити у Мадрид. Про що вже повідомив своєму близькому оточенню.

"Особливий" очолював "вершкових" протягом 2010-2013 років. Під його керівництвом команда провела 178 матчів і завоювала три трофеї. У 2011-му Моурінью був визнаний найкращим клубним тренером року.

Контракт португальця з Бенфікою розрахований до кінця червня 2027-го.

Раніше повідомлялось, що серед потенційних коучів розглядають колишнього наставника Ліверпуля Юргена Клоппа. Начебто німецький спеціаліст є пріоритетною метою для президента Реала Флорентіно Переса.

Окрім нього, в списку претендентів на роботу в мадридському клубі також присутні імена Маурісіо Почеттіно та Массіміліано Аллегрі.

Нагадаємо, що Реал вилетів із Ліги чемпіонів та намагається нав'язати боротьбу Барселоні за чемпіонство Ла Ліги. Між іспанськими грандами різниця у 11 балів на користь каталонського колективу.