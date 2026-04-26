Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Керівництво Реала знає про готовність Моурінью повернутись у клуб – ЗМІ

Софія Кулай — 26 квітня 2026, 21:34
Жозе Моурінью
ФК Бенфіка

Власники мадридського Реала знають про готовність португальського наставника Жозе Моурінью повернутися до керма іспанського гранда.

Про це інформує інсайдер Фабріціо Романо.

Нинішній головний тренер лісабонської Бенфіки прагне закамбечити у Мадрид. Про що вже повідомив своєму близькому оточенню.

"Особливий" очолював "вершкових" протягом 2010-2013 років. Під його керівництвом команда провела 178 матчів і завоювала три трофеї. У 2011-му Моурінью був визнаний найкращим клубним тренером року.

Контракт португальця з Бенфікою розрахований до кінця червня 2027-го.

Раніше повідомлялось, що серед потенційних коучів розглядають колишнього наставника Ліверпуля Юргена Клоппа. Начебто німецький спеціаліст є пріоритетною метою для президента Реала Флорентіно Переса.

Окрім нього, в списку претендентів на роботу в мадридському клубі також присутні імена Маурісіо Почеттіно та Массіміліано Аллегрі.

Нагадаємо, що Реал вилетів із Ліги чемпіонів та намагається нав'язати боротьбу Барселоні за чемпіонство Ла Ліги. Між іспанськими грандами різниця у 11 балів на користь каталонського колективу.

Читайте також :
Реал очолив рейтинг найдорожчих футбольних клубів
Реал Мадрид Жозе Моурінью

Реал Мадрид

ЗМІ розкрили серйозність травми лідера Реала
Клопп може очолити Реал у тандемі з легендою клубу
Реал очолив рейтинг найдорожчих футбольних клубів
Він був найкращим: Пеллегріні насипав компліментів Луніну після матчу з Реалом у 32 турі Ла Ліги
Хавбека Реала виключили зі складу команди через конфлікт із Арбелоа

Останні новини