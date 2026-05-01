Моурінью: Ніхто з Реала зі мною не говорив

Головний тренер Бенфіки Жозе Моурінью прокоментував інформацію про можливе повернення в Реал Мадрид.

Слова португальця наводить Marca.

"Ні, з Реала зі мною ніхто не говорив, це я можу гарантувати. Не можу сказати нічого більше. У мене залишився рік контракту, і це все. Я дбаю про те, щоб віддавати всього себе, більше заради клубу та гравців, ніж заради самого себе. Зараз це Фамалікан, потім Брага, потім Ешторіл, а потім я попрацюю ще трохи — і лише тоді настануть канікули.

Чим довше тренер залишається в клубі, тим більше він привласнює собі команду, склад... це нормальний процес. Подивіться на такі приклади, як Арсенал та Манчестер Сіті, де один тренер працює шість або сім років; очевидно, що всі деталі належать їхнім наставникам. Тренерам, які приходять і йдуть, важче залишити свій слід. Побачимо", – заявив тренер.