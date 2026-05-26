Реал не встиг активувати клаусулу в контракті Моурінью

Мадридський Реал не встиг активувати клаусулу в контракті головного тренера Бенфіки Жозе Моурінью.

Про це повідомляє Defensa Central.

У Реала була можливість викупити контракт Моурінью за 6 мільйонів євро, проте термін дії цієї клаусули завершився 25 травня. Тепер мадридцям потрібно буде платити за розірвання контракту португальця 15 мільйонів або домовлятися з Бенфікою про меншу суму.

На даний момент робота над призначенням Моурінью на посаду головного тренера Реала призупинена до виборів президента клубу (7 червня): конкурент Флорентіно Переса, Енріке Рікельме, може зробити ставку на іншого фахівця.

Нагадаємо, Реал залишився без головного тренера після того, як був відправлений у відставку Альваро Арбелоа.