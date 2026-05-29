Президент Реала здивував новими деталями щодо можливого повернення Моурінью у Мадрид

Президент мадридського Реала Флорентіно Перес висловився про потенційний варіант із Жозе Моурінью на посаду головного тренера команди.

Його слова передає Marca.

Очільник "Королівського клубу" зізнався, що ще не мав особистої розмови з португальським фахівцем, який поєднаний контрактом із лісабонською Бенфікою до кінця червня 2027-го.

"Чи є у мене на прикметі кандидатура? Дві. Моурінью? Він явно гарний тренер. Я не оголошуватиму про це, тому що ще не розмовляв з ним", – сказав Перес.

Ім'я іншого кандидата, Флорентіно, не назвав.

Цікаво, що відомий інсайдер Фабріціо Романо повідомляв, що португалець підпише 3-річний контракт із "вершковими". Однак згодом з'явилася інформація, що Реал не встиг активувати клаусулу в угоді головного тренера Бенфіки.

На даний момент робота над призначенням "Особливого" на посаду наставника Реала призупинена до виборів президента клубу (7 червня): конкурент Флорентіно Переса, Енріке Рікельме, може зробити ставку на іншого фахівця.

Нагадаємо, що Моурінью вже працював в іспанському гранді у період із 2010-го по 2013-й, провівши на чолі команди 178 матчів. Португальський фахівець привів "вершкових" до трьох трофеїв.

Раніше повідомлялося, що легендарний хорватський півзахисник Мілана Лука Модрич може повернутися у Реал заради посади керівника.