Не хочу бачити його в Реалі: Касільяс – про можливе призначення Моурінью

Колишній голкіпер Реала Ікер Касільяс відреагував на можливе призначення наставника Бенфіки Жозе Моурінью головним тренером мадридців.

Про це він розповів у соцмережі "Х".

"У мене немає жодних проблем з Моурінью. Вважаю його відмінним професіоналом. Але я не хочу бачити його в Реалі.

Я думаю, що інші тренери краще підійшли б для керівництва клубом мого життя. Це моя особиста думка", – написав Касільяс.