Не хочу бачити його в Реалі: Касільяс – про можливе призначення Моурінью
Колишній голкіпер Реала Ікер Касільяс відреагував на можливе призначення наставника Бенфіки Жозе Моурінью головним тренером мадридців.
Про це він розповів у соцмережі "Х".
"У мене немає жодних проблем з Моурінью. Вважаю його відмінним професіоналом. Але я не хочу бачити його в Реалі.
Я думаю, що інші тренери краще підійшли б для керівництва клубом мого життя. Це моя особиста думка", – написав Касільяс.
Зазначимо, що Ікер грав під керівництвом Моурінью у Реалі у 2010-2013 роках.
Нагадаємо, що інсайдер Фабріціо Романо повідомляв, що Моурінью веде перемовини з Реалом. На тлі цих чуток Бенфіка розпочала пошуки тренера в АПЛ.