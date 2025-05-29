Челсі допоміг Англії встановити історичне трофейне досягнення

Завдяки своїм здобуткам у сезоні-2024/25 англійські клуби стали володарями історичного досягнення.

Про це повідомляє Opta.

Вчора, 28 травня, Челсі розгромною перемогою над Бетісом (4:1) здобув кубок Ліги конференцій. Команда Михайла Мудрика стала п'ятою в Англії, хто закінчив сезон із трофеєм.

Вперше в історії футболу одразу п'ять різних англійських клубів мають на своєму рахунку трофей за підсумком однієї кампанії.

"Пенсіонери" доєдналися до Ліверпуля (АПЛ), Ньюкасла (Кубок ліги), Крістал Пелес (Кубок Англії) та Тоттенгема (Ліга Європи).

5 - In Liverpool (Premier League), Crystal Palace (FA Cup), Newcastle United (League Cup), Tottenham Hotspur (UEFA Europa League), and Chelsea (UEFA Conference League), 2024-25 is the first season in history to see five different English clubs win a major trophy. Famous. pic.twitter.com/LEzRFNcUdB — OptaJoe (@OptaJoe) May 28, 2025

У цьому списку міг би з'явитися шостий колектив, але у фіналі Ліги чемпіонів не зіграє жоден клуб з Туманного Альбіону. Останній його представник в особі Арсенала вилетів на стадії півфіналу.

Нагадаємо, що хавбек Челсі Коул Палмер був визнаний гравцем матчу у фіналі Ліги конференцій.

Раніше стало відомо, що своїм тріумфом лондонці перервали 24-річну серію домінування іспанців у єврокубкових фіналах.