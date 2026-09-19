Цього недостатньо, щоб конкурувати у Прем'єр-лізі: Алонсо – про розгромну поразку Челсі

Головний тренер лондонського Челсі Хабі Алонсо залишився розчарованим розгромною поразкою від Брентфорда (0:3) у 5-му турі АПЛ-2026/27.

Його цитує сайт "синіх".

Іспанський спеціаліст вважає, що його команда недостатньо стабільна, щоб конкурувати з суперниками протягом поєдинку.

"Я розчарований другим таймом і результатом. Цього недостатньо, щоб конкурувати в Прем'єр-лізі, якщо не можеш грати всі 90 хвилин. Саме тому ми були покарані. Зараз ми недостатньо стабільні, щоб конкурувати протягом усього матчу. 45 хвилин – недостатньо, потрібно грати весь матч, розуміючи, що кожна деталь важлива і кожна дія може стати вирішальною", – сказав Алонсо.

Наставник "аристократів" розповів, що у другому таймі проти "бджіл" його підопічні втратили стабільність та конкурентний настрій.

Алонсо не став шукати причину нестабільних виступів у травмах лідерів команди.

"Справа не в тому, щоб говорити чи шукати виправдання. Нам потрібно подивитися один на одного і розуміти, що ми маємо працювати та вдосконалюватися. Попереду ще довгий шлях, але нам потрібно перевірити багато речей", – наголосив іспанець.

Челсі вже не знає смаку перемог протягом двох матчів поспіль. Після 5-ти зіграних ігор лондонський клуб із 7 балами йде 7-м, тоді як Брентфорд із 9 очками посідає 3-тє місце.

Нагадаємо, що підопічні Алонсо пробилися до наступного раунду Кубку англійської ліги, вибивши в 1/16 фіналу Лідс (6:3).

У наступному 6-му турі АПЛ лондонці зіграють вдома проти Борнмута. Цей поєдинок відбудеться вже після міжнародної перерви на матчі збірних – 10 жовтня о 17:00 (за київським часом).