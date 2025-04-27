Ліверпуль розгромив Тоттенгем і вперше за 5 років виграв АПЛ

У матчі 34 туру Англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль вдома розгромив Тоттенгем із рахунком 5:1. Ця перемога дозволила "мерсисайдцям" достроково стати чемпіоном Англії.

Наразі Ліверпуль має 82 очки. Арсенал набрав на 15 менше, тому навіть чотири перемоги не дозволять "канонірам" наздогнати колектив Арне Слота.

Для "червоних" це перша перемога в АПЛ із сезону-2019/20. Тоді Ліверпуль гарантував собі титул також за кілька турів до фінішу.

Liverpool FC. Premier League champions. pic.twitter.com/2Si4xSSsIq — Liverpool FC (@LFC) April 27, 2025

Ліверпуль вдвадцяте стає чемпіоном. Стільки ж титулів має і Манчестер Юнайтед. "Червоні дияволи" востаннє ставали чемпіонами в сезоні-2012/13. Третім за кількістю перемог у чемпіонаті є Арсенал – 13.

Футбол – АПЛ-2024/25

34 тур, 27 квітня

Ліверпуль – Тоттенгем 5:1 (3:1)

Голи: 0:1 – Соланке (12), 1:1 – Діас (16), 2:1 – МакАллістер (24), 3:1 – Гакпо (34), 4:1 – Салах (63), 5:1 – Удоджі (69, авт).

Нагадаємо, сьогодні Манчестер Юнайтед на останніх секундах врятувався у матчі з Борнмутом Іллі Забарного.