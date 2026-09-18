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Брентфорд з Ярмолюком розгромив Челсі у 5 турі АПЛ

Олександр Булава — 18 вересня 2026, 23:59
Брентфорд з Ярмолюком розгромив Челсі у 5 турі АПЛ

Брентфорд на власному полі переміг Челсі у межах 5 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Зустріч завершилась з рахунком 3:0.

Джейдон Ентоні вивів господарів вперед на 61-й хвилині, коли головою замкнув подачу з кутового. Наприкінці зустрічі подвоїв перевагу "бджіл" бразильський нападник Ігор Тьягу, який був першим на добиванні після сейву Мартінеса. А на 90+4 хвилині Фабіу Карвалью довів рахунок до розгромного, коли замкнув стрімку атаку команди.

Український півзахисник Єгор Ярмолюк розпочав гру у стартовому складі та був замінений на 69-й хвилині. Для нього це був 100-й матч у межах АПЛ. Хавбек став лише третім українським футболістом, який дістався цієї позначки. Більше поєдинків серед українців провели лише Олександр Зінченко (150) та Віталій Миколенко (147).

Чемпіонат Англії – АПЛ
5 тур, 18 вересня

Брентфорд – Челсі 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 – 61 Ентоні, 2:0 – 83 Тьягу, 3:0 – 90+4 Карвалью

Брентфорд здобув другу перемогу у поточному розіграші АПЛ та наразі з 9 очками посідає третє місце. У Челсі 7 балів та сьома позиція.

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, напередодні Манчестер Юнайтед у більшості поступився в дербі Сіті.

Чемпіонат Англії, АПЛ Брентфорд Челсі

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