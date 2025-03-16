Ліверпуль зазнав поразки від Ньюкасла у фіналі Кубку англійської ліги

У неділю, 16 березня, відбувся фінальний матч Кубку англійської ліги, в якому Ньюкасл переграв Ліверпуль.

Зустріч завершилася з рахунком 2:0. "Сороки" забили по голу в кожному з таймів. У першому відзначився Берн, у другому Ісак. Притому гол шведського форварда зарахували лише після перегляду VAR.

Ліверпуль зміг відіграти один м'яч лише у доданий час – відзначився К'єза, але на більше "червоним" банально забракло часу.

Таким чином, Ліверпуль після вильоту з Ліги чемпіонів та Кубку Англії тепер втратив можливість завоювати ще один трофей. Наразі "червоні" можуть розраховувати лише на чемпіонство в АПЛ.

Кубок англійської ліги

Фінал, 16 березня

Ліверпуль – Ньюкасл 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 45 Берн, 0:2 – 52 Ісак, 1:2 – 90+4 К'єза

Нагадаємо, сьогодні, 16 березня, паралельно проходить і 29-й тур Англійської Прем'єр-ліги. З результатами можна ознайомитися у цій новині.