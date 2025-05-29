Віддав два асисти: визначився найкращий гравець фіналу Ліги конференцій за версією УЄФА

Півзахисник Челсі Коул Палмер був визнаний найкращим гравцем фінального матчу Ліги конференцій Бетіс – Челсі (1:4).

Відповідну нагороду після поєдинку англієць отримав від УЄФА.

Палмер відзначився двома гольовими передачами, які допомогли лондонцям зрівняти рахунок, а потім і вийти вперед. На 87-й хвилині Палмера замінили.

🚨🏅 Man of the Match: Cole Palmer. pic.twitter.com/G5AGZbVwvp — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 28, 2025

Для 23-річного Палмера цей євротрофей став третім у кар'єрі. Раніше він ставав переможцем Ліги чемпіонів та Суперкубку УЄФА в складі Манчестер Сіті, звідки він перейшов до Челсі у 2023 році за 47 млн євро.

У нинішньому сезоні Коул Палмер став одним з найкращих гравців "синіх", забивши 15 голів та віддавши 10 асистів у 45 матчах в усіх турнірах.