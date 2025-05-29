Челсі перервав 24-річну непереможну серію іспанських клубів у фіналах єврокубків

Лондонський Челсі переміг Реал Бетіс у фіналі Ліги конференцій та перервав непереможну серію іспанських клубів та збірних у фіналах міжнародних турнірів.

Востаннє іспанці поступалися у фіналі турніру під егідою ФІФА чи УЄФА ще в сезоні-2000/2001, коли Баварія в серії пенальті перемогла Валенсію, а Ліверпуль виявився сильнішим за Алавес у вирішальному матчі Кубку УЄФА.

З того часу збірна Іспанії, а також Реал Мадрид, Валенсія, Севілья, Барселона, Атлетико Мадрид та Вільярреал здобули 27 різні трофеї серед яких: чемпіонат світу, чемпіонат Європи (3), Ліга чемпіонів (11), Ліга Європи (12).

Зауважимо, що з 27 фіналів 10 разів потерпали саме клуби з Англії.