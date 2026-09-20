Це трансфер суто Де Дзербі: експівзахисник збірної Англії оцінив перехід Мудрика в Тоттенгем

Колишній футболіст Тоттенгема Денні Мерфі висловився про підписання клубом Михайла Мудрика на правах оренди з правом викупу.

Його слова передає Goal.

Експерт заявив, що цей трансфер може бути успішним для "шпор". Він вважає, що лондонці не сильно ризикують, натомість можуть отримати хороше підсилення.

"Я не думаю, що це такий вже великий ризик, враховуючи кількість гравців, яка у них є в лінії атаки. Я вважаю це прорахованим ризиком з огляду на вартість оренди та його зарплату за рік. Якщо він зможе вийти на той рівень, який ми бачили в окремих епізодах, він може стати хорошим підсиленням для них. А якщо ні – вони можуть просто відпустити його назад. Крім того, враховуючи, що на лівому фланзі можуть зіграти Мармуш, Тель, Одобер і Кудус, у них є багато гравців, здатних закрити цю позицію. Тож це прорахований ризик", – сказав Мерфі.

Експівзахисник збірної Англії додав, що це підписання продемонструвало вплив, який головний тренер Тоттенгема має після того, як врятував команду від вильоту:

"Це трансфер суто Де Дзербі, хіба ні? На всі 100%. Ви б і не подумали, що Тоттенгем пішов би на такий ризик, якби не він. І він працював із ним. А іноді для гравця наявність тренера, який тебе знає та підтримує, має величезне значення. І це може спрацювати".

Зазначимо, що Мудрик перейшов із Челсі на правах оренди до завершення сезону-2026/27. В угоді є пункт про можливість викупу за 75 мільйонів фунтів.

Українець встиг дебютувати за Тоттенгем, вийшовши на заміну в матчі проти Ноттінгема. Після цього він отримав травму на тренуванні й орієнтовно має відновитись наприкінці жовтня.