Тоттенгем – переможець Ліги Європи 2024/25

Сьогодні, 21 травня, відбувся вирішальний матч Ліги Європи УЄФА сезону-2024/25, в якому зійшлися англійські Тоттенгем та Манчестер Юнайтед.

Поєдинок завершився мінімальною перемогою "шпор" з рахунком 1:0.

Єдиний гол у зустрічі на 42 хвилині забив Бреннан Джонсон, який відгукнувся на простріл від Папе Матар Сарра та буквально заштовхав м'яч у ворота.

Загалом же гра не була багатою на гольові моменти. Лише в середині другого тайму, коли "червоні дияволи" побігли відіграватися, зросла і кількість небезпеки.

Спершу Тоттенгем чудово вибіг у контратаку, але Домінік Соланке змарнував неймовірний момент. А вже за декілька хвилин МЮ прекрасно скористався помилкою голкіпера: "шпор" врятував захисник, що вибив м'яч з лінії воріт.

Проте змінити рахунок командам більше не вдалося. У підсумку перемогу святкували гравці Тоттенгема, які наступного сезону гратимуть вже в Лізі чемпіонів, попри останнє "рятівне" місце в АПЛ.

Футбол – Ліга Європи-2024/25

Фінал, 21 травня

Тоттенгем – Манчестер Юнайтед 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 42 Джонсон

Тоттенгем: Вікаріо – Порро, Ромеро, ван де Вен, Удогі – Сарр, Біссума, Бентанкур – Джонсон (Данзо 78), Соланке, Рішарлісон (Сон 67).

Манчестер Юнайтед: Онана – Йоро, Магвайр, Шоу – Мазрауї (Далот 85), Каземіро, Фернандеш, Доргу – Діалло, Гойлунд (Зіркзе 71), Маунт (Гарначо 71).

Попередження: ван де Вен 49, Рішарлісон 58, Біссума 68 – Діалло 35, Зіркзе 84, Магвайр 88

Нагадаємо, на шляху до фіналу Тоттенгем здолав Буде-Глімт у півфіналі, Айнтрахт на стадії 1/4, та нідерландський АЗ у 1/8 фіналу.

Саме Тоттенгем був першим переможцем Кубку УЄФА, який пізніше став Лігою Європи. Загалом "шпори" двічі вигравали цей трофей (1971/1972, 1983/1984) та одного разу були у фіналі (1973/74).