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Третій українець в історії: Ярмолюк проведе 100-й матч в АПЛ

Олексій Мурзак — 18 вересня 2026, 21:38
Третій українець в історії: Ярмолюк проведе 100-й матч в АПЛ
Єгор Ярмолюк
Getty Images

Український півзахисник Єгор Ярмолюк вийде у стартовому складі Брентфорда на протистояння з Челсі та проведе свій 100-й матч в англійській Прем'єр-лізі.

Таким чином, Ярмолюк стане лише третім українським футболістом, який дістався цієї позначки в межах АПЛ. Більше поєдинків серед українців провели лише Олександр Зінченко (150) та Віталій Миколенко (147).

Ярмолюк дебютував в АПЛ у сезоні-2023/24, коли провів 27 матчів. Наступного сезону українець зіграв 31 поєдинок, а в кампанії-2025/26 взяв участь у 37 зустрічах та забив свій перший гол у чемпіонаті Англії. У поточному сезоні він уже чотири рази виходив на поле.

Матч Брентфорд – Челсі розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Напередодні Ліверпуль впевнено переміг Тоттенгем, а Брентфорд з Ярмолюком пройшов Редінг в 1/16 Кубку футбольної ліги.

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