Третій українець в історії: Ярмолюк проведе 100-й матч в АПЛ

Український півзахисник Єгор Ярмолюк вийде у стартовому складі Брентфорда на протистояння з Челсі та проведе свій 100-й матч в англійській Прем'єр-лізі.

Таким чином, Ярмолюк стане лише третім українським футболістом, який дістався цієї позначки в межах АПЛ. Більше поєдинків серед українців провели лише Олександр Зінченко (150) та Віталій Миколенко (147).

💯 A century of Premier League appearances for Yehor Yarmoliuk 🇺🇦✨ pic.twitter.com/WJGcR6X5v5 — Brentford FC (@BrentfordFC) September 18, 2026

Ярмолюк дебютував в АПЛ у сезоні-2023/24, коли провів 27 матчів. Наступного сезону українець зіграв 31 поєдинок, а в кампанії-2025/26 взяв участь у 37 зустрічах та забив свій перший гол у чемпіонаті Англії. У поточному сезоні він уже чотири рази виходив на поле.

Матч Брентфорд – Челсі розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Напередодні Ліверпуль впевнено переміг Тоттенгем, а Брентфорд з Ярмолюком пройшов Редінг в 1/16 Кубку футбольної ліги.