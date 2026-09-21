Шевченко назвав найкращих партнерів у своїй футбольній кар'єрі

Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко виділив одразу кількох гравців, одним із яких став колишній головний тренер збірної України Сергій Ребров.

Цією інформацією він поділився у коментарі Ваня Голеадор.

Також чинний очільник УАФ обрав двох легенд італійського Мілана.

"Я би не розставляв по місцях, я би сказав так: у мене було три команди, за які я грав. Динамо – це Сергій Станіславович Ребров. По Мілану я би вибрав двох – це Паоло Мальдіні і Кака", – відповів Шевченко.

А от у лондонському Челсі він назвав Френка Лемпарда та Міхаеля Баллака.

"Для мене це були Френк Лемпард і Міхаель Баллак – гравці, з якими в мене комунікація була побудована дуже сильно, я їх розумів", – зазначив колишній форвард "аристократів".

За свою кар'єру Шевченко, останнім клубом якого стало київське Динамо, провів найбільше ігор у футболці "россонері" – 322, у яких відзначився 175 голами та 46 асистами. Дещо менше відіграв за киян (248 матчів) та Челсі (77).

Якраз у складі Мілана здобув Золотий м'яч-2004 та виграв Лігу чемпіонів у сезоні-2002/03. Також завоював ще з усіма трьома командами ще 14 титулів. Влітку 2012-го закінчив кар'єру футболіста.

Раніше Шевченко реагував на скандал із Андреа Пірло та збірною Італії. У легенди Мілана був спонсорський контракт із російською букмекерською конторою. Через що виникли проблеми щодо його призначення на посаду головного тренера "скуадра адзурри".