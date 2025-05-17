Крістал Пелес здолав Манчестер Сіті та вперше в історії виграв Кубок Англії

Сьогодні, 17 травня, на лондонському "Вемблі" відбувся фінальний матч Кубку Англії сезону-2024/25, в якому зійшлися Крістал Пелес та Манчестер Сіті.

Перед початком поєдинкку майже всі експерти вважали, що після фінального свистка трофей над головою підніматимуть "містяни". Проте команда Олівера Гласнера мале на це свою думку.

На рахунку "орлів" два фіналі Кубку Англії, у 1990 та 2016 роках. І в обох випадках лондонців зупиняв Манчестер Юнайтед. І хоча в цей день його суперниками знову були гравці з Манчестера, але з синьої частини цього міста, Крістал Пелас зумів перервати свою невдалу серію.

На 16-й хвилині номінальні господарі втекли в атаку. Даніель Муньйос пройшов по правому флангу, після чого виконав передачу на 11-метрову позначку. А там був Еберечі Езе, який ударом у дотик вразив ворота Штефана Ортеги.

Ще до перерви підопічні Жузепа Гвардіоли отримали шикарну нагоду, щоб відігратися: Тайрік Мітчелл у підкаті збив Бернарду Сілву – це сталося у штрафному майданчику Пелес. Суддя призначив пенальті.

Незважаючи на те, що на полі перебував Ерлінг Голанд, до м'яча підійшов Омар Мармуш, який не зміг переграти Діна Гендерсона. Голанд був першим на добиванні, але воротар впорався і з тим, що більше виглядало на передачу від норвежця.

По ходу другої половни зустрічі гра трохи вирівнялася, але при цьому Манчестер Сіті завдав ще більше ударів, ніж протягом перших 45 хвилин. Проте їхня небезпека не була значною.

За десять хвилин, які були додані до другого тайму, "містяни" не змогли врятуватися – арбітр зафіксував мінімальну перемогу Крістал Пелес з рахунком 1:0, яка принесла лондонському клубу перший серйозних трофей в історії.

Кубок Англії-2024/25

Фінал, 17 травня

Крістал Пелес – Манчестер Сіті 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 16 Езе.

На 36-й хвилині Омар Мармуш (Манчестер Сіті) не реалізував пенальті (воротар).

Крістал Пелес: Гендерсон – Річардс, Лакруа, Геї (61 Лерма) – Муньйос, Вортон, Камада, Мітчелл – Сарр, Матета (78 Нкетіа), Езе.

Манчестер Сіті: Ортега – Аканджі, Діаш, Гвардіол, О'Райллі – Сілва, Де Брюйне, Мармуш (76 Ечеверрі) – Савіо (76 Фоден), Голанд, Доку.

Попередження: О'Райллі, Сілва, Діаш.

Тепер Кубок Англії сезону-2024/25 вважається найбільшим успіхом в історії Крістал Пелес.

Раніше клуб міг похвалитися лише статусом чемпіона третього та другою за силою дивізіонів, а також Кубком повноправних членів-1990/91 (проводився в Англії з 1985 по 1992 роки).

До того ж, за рахунок виграшу Кубку Англії команда Олівера Гласнера заробила собі місце в Лізі Європи наступного сезону.