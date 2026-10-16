Вітінья оцінив ймовірне повернення Роналду у збірну Португалії після конфлікту з тренером

Провідний півзахисник ПСЖ та збірної Португалії Вітінья сподівається, що скандальна ситуація з Кріштіану Роналду вирішиться, і нападник знову одягне футболку "лузітан".

Слова футболіста цитує A Bola.

"Це дійсно була трохи бурхлива пауза на збірні, з великою кількістю емоцій. З мого боку, я лише сподіваюся, що все вирішиться найкращим чином, що він повернеться і що все буде добре. Правда полягає в тому, що ми всі цього хочемо, я думаю. Сподіваюся, що так і станеться, що він повернеться і все вирішиться", – сказав Вітінья.

Нагадаємо, що Роналду самовільно покинув розташування збірної Португалії через скандал із головним наставником Жорже Жезушом. Згодом футболіст опублікував свою версію конфлікту. На що лаконічно вже відреагував 72-річний коуч.

Зазначається, що зірковий форвард виділив 8 пунктів промови, які фахівець нібито мав озвучити на початку пресконференції перед грою проти Данії (1 жовтня). Водночас 41-річний гравець вимагав від наставника "лузітан" публічних вибачень та порівнянь з Пеле.

Раніше повідомлялося, що Роналду готовий врегулювати конфлікт із Жезушом. А 10 жовтня стало відомо про тимчасове відсторонення Кріштіану від португальської збірної.

Додамо, що у листопаді 2026-го Португалія проведе два матчі групового етапу Ліги націй-2026/27. 14 листопада "лузітани" зустрінеться з Данією, а 17-го – проти Уельсу. Початок обох поєдинків о 21:45 (за київським часом).