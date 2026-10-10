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Велич – це заслуга: фани Аль-Насра підтримали Роналду після конфлікту у збірній Португалії

Софія Кулай — 10 жовтня 2026, 11:11
Велич – це заслуга: фани Аль-Насра підтримали Роналду після конфлікту у збірній Португалії
Кріштіану Роналду
Getty Images

Уболівальники Аль-Насра вивісили величезний банер на підтримку Кріштіану Роналду під час домашнього матчу 8-го туру чемпіонату Саудівської Аравії проти Аль-Драіха.

На плакаті були ініціали футболіста CR7 та напис: "Велич – це заслуга".

Також фани саудівського клубу зазначили, що Кріштіану є найкращим бомбардиром в історії футболу.

Банер від фанів Аль-Насра на підтримку Роналду
Банер від фанів Аль-Насра на підтримку Роналду
Getty Images

Ультрас "Лицарів Неджда" вирішили підтримати свого лідера після конфлікту, який спалахнув у нього із головним тренером збірної Португалії Жорже Жезушом.

Раніше головний тренер Аль-Насра відмовився коментувати ситуацію Роналду із національною командою.

Нагадаємо, що у тому поєдинку Аль-Наср розгромив Аль-Драіх 3:0. Роналду відзначився голом, розмочивши нулі на табло на 23-й хвилині зустрічі. Цей м'яч став для нього 980-м у кар'єрі.

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