Аль-Наср впевнено переграв Нефтчі у матчі азійської Ліги чемпіонів: Роналду забив 981-й гол у кар’єрі

Саудівський Аль-Наср здобув перемогу над узбекистанським Нефтчі Фергана у межах другого раунду азійської Ліги чемпіонів.

Зустріч завершилася із рахунком 3:1.

Лік забитим голам відкрив Анжело, а вже через 9 хвилин Кріштіану Роналду забив свій 981-й гол в кар'єрі.

Узбецька команда не зуміла змінити перебіг подій на свою користь. Взяття воріт від Форсса на 44-й хвилині арбітр не зарахував через положення поза грою. Вже на початку другого тайму Оділов відквитав один гол, проте вилучення Алібаєва через 14 хвилин залишило Нефтчі без шансів відігратися.

Під завершення гри Гофуров зрізав м'яч у власні ворота.

Варто також відзначити, що початок цього поєдинку відклали через загрозу атаки.

Ліга чемпіонів АФК – Етап ліги

2 тур, 12 жовтня

Аль-Наср – Нефтчі Фергана – 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 33 Анжело, 2:0 – 42 Роналду, 2:1 – 51 Оділов, 3:1 – 78 Гофуров (автогол)

Вилучення: Алібаєв 65 (Нефтчі Фергана)

Зауважимо, що таким чином Роналду залишилося забити 19 м'ячів для того, щоб досягнути позначки у 1000 голів.

Додамо, що за час виступів у Саудівській Аравії Кріштіану Роналду виграв Кубок арабських чемпіонів (2023), відзначившись дублем у фіналі, а також здобув титул чемпіона Саудівської Аравії в сезоні-2025/26.

Наступну гру Аль-Наср проведе 15 жовтня проти Аль-Ахлі у межах 9-го туру чемпіонату Саудівської Аравії. Гра стартує о 21:00 за київським часом.

Нагадаємо, що напередодні зірковий португальський нападник розповів про свою мету забити 1000 голів за кар'єру.