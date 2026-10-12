Матч азійської ЛЧ за участю Роналду стартував не вчасно через загрозу атаки

Матч 2-го туру азійської Ліги чемпіонів між саудівським Аль-Насром, у складі котрого виступає Кріштіану Роналду, та узбекистанським Нефтчі Фергана розпочався на годину пізніше через загрозу атаки на тлі хвилі нападів хуситів на країну.

Про це повідомляє Marca.

Як зазначається, Генеральне управління цивільної оборони Саудівської Аравії проінформувало населення Ер-Ріяда про можливу небезпеку. З офіційних акаунтів змагань про цю ситуацію не повідомлялося, проте вболівальників на стадіоні через гучномовець попросили залишитися на своїх місцях.

Зрештою гра розпочалася о 22:15 за київським часом після рапорту про перехоплену атаку, а не о 21:15, як спочатку планувалося. Варто зазначити, що у VIP-ложі на трибунах Стадіону Університету імені короля Сауда під час цих всіх подій перебував син Кріштіану – Кріштіану Роналду-молодший.

Нагадаємо, що напередодні зірковий португальський нападник розповів про свою мету забити 1000 голів за кар'єру.