Найкращим в історії є я, крапка: Роналду – про ціль забити 1000 голів

Капітан Аль-Насра Кріштіану Роналду розповів про свою мету досягти позначки в 1000 голів за кар'єру.

Слова португальця цитує The Athletic.

"Люди недооцінюють мою нинішню форму та мої голи. Усе має відбуватися природно. Навіть якби я забив 920, 925 чи 930 голів, найкращим в історії є я, крапка. Цифри говорять самі за себе. Якщо мені вдасться досягти позначки в 1000 голів, це буде неймовірно. Це моя мета, але я не заглядаю так далеко в майбутнє", – сказав Роналду.

Зазначимо, що напередодні 41-річний португалець забив 980-й гол у кар'єрі. Він зробив це в матчі проти Аль-Драйхи.

Друге місце в історичній гонці бомбардирів посідає Ліонель Мессі. В поєдинку проти Ді Сі Юнайтед аргентинець відзначився дублем, довівши кількість взяттів воріт до 934.