Роналду готовий врегулювати розбіжності з тренером збірної Португалії – ЗМІ

Нападник саудівського Аль-Насра Кріштіану Роналду вважає, що його конфлікт із головним тренером збірної Португалії Жорже Жезушем можна врегулювати.

Про це інформує The Athletic.

41-річний форвард спокійно ставиться до даної ситуації, а тренерське крісло під 72-річним фахівцем "не захиталося".

Зазначається, що наразі триває комунікація між Роналду та Федерацією футболу Португалії. Незабаром сторони можуть провести спільну зустріч.

Нагадаємо, що Кріштіану самовільно покинув розташування національної команди через скандал із Жезушом. Згодом зірковий футболіст опублікував свою версію конфлікту. На що лаконічно вже відреагував 72-річний наставник.

Португалець виділив 8 пунктів промови, які досвідчений спеціаліст нібито мав озвучити на початку пресконференції перед грою проти Данії (1 жовтня).

На тлі цього з'явилася інформація, що володар п'яти Золотих м'ячів завершує міжнародну кар'єру, але інсайдер Фабріціо Романо спростував ці чутки.

Раніше повідомлялося, що Кріштіану отримає виклик у збірну на матчі Ліги націй-2026/27, які Португалія проведе у листопаді 2026 року. Натомість його родина несподівано попросила піти на пенсію.