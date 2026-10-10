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Роналду тимчасово відсторонений від збірної Португалії

Олег Дідух — 10 жовтня 2026, 15:48
Роналду тимчасово відсторонений від збірної Португалії
Кріштіану Роналду
Getty Images

Федерація футболу Португалії (FPF) тимчасового відсторонила легендарного форварда Аль-Насра Кріштіану Роналду від команди.

Про це повідомляє пресслужба FPF.

Йдеться про тимчасове відсторонення на період розслідування скандалу навколо Роналду, який самовільно покинув розташування команди після конфлікту з головним тренером збірної Португалії Жорже Жезушем. За підсумками розслідування 41-річному форварду загрожує відсторонення від збірної на термін до 6 місяців і штраф до 1000 євро.

Нагадаємо, що Роналду самовільно покинув розташування збірної Португалії через скандал із головним наставником Жорже Жезушом. Згодом футболіст опублікував свою версію конфлікту. На що лаконічно вже відреагував 72-річний коуч.

Зазначається, що зірковий форвард виділив 8 пунктів промови, які фахівець нібито мав озвучити на початку пресконференції перед грою проти Данії (1 жовтня). Водночас 41-річний гравець вимагав від наставника "лузітан" публічних вибачень та порівнянь з Пеле.

Кріштіану Роналду Збірна Португалії з футболу

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