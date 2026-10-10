Роналду міг забити 981-й гол, але партнер не віддав: у мережі накинулися на зірку Аль-Насра

Кріштіану Роналду продовжує наближатися до історичної позначки в 1000 голів за кар'єру, однак у матчі Аль-Насра проти Аль-Дірії португалець міг зробити ще один крок до рекорду.

Одноклубник легендарного форварда Кінгслі Коман опинився в чудовій позиції для удару, але не став віддавати передачу на порожні ворота, де на м'яч чекав 41-річний нападник.

У підсумку Роналду відзначився 980-м голом у кар'єрі, хоча за іншого рішення французького вінгера міг записати на свій рахунок уже 981-й.

Епізод привернув увагу вболівальників, адже португалець перебуває за крок від чергової історичної віхи. Попри те, що Коман вирішив завершити атаку самостійно, Кріштіану не став демонструвати невдоволення й привітав партнера з результативною дією.

На тлі цього моменту в мережі пригадали й давнє інтерв'ю Комана для ESPN, яке він дав у 2022 році. Тоді французу запропонували обрати між Ліонелем Мессі та Кріштіану Роналду, і він віддав перевагу аргентинцю. Тепер цей факт знову згадали в контексті епізоду, в якому Коман не поділився м'ячем із португальською суперзіркою.

Втім, сам епізод не доводить, що француз навмисно позбавив Роналду можливості забити ще один гол. Коман просто завершив атаку сам, а Кріштіану продовжив погоню за позначкою в 1000 м'ячів, яка залишається однією з головних цілей у його кар'єрі.

Нагадаємо, у матчі з Аль-Дірією ультрас Аль-Насра вирішили підтримати свого лідера після конфлікту, який спалахнув у нього із головним тренером збірної Португалії Жорже Жезушом.

Раніше головний тренер саудівського клубу відмовився коментувати ситуацію Роналду із національною командою.