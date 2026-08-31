Не найкращий варіант: ексфутболіст збірної України оцінив перехід Циганкова в Аякс

Ігор Худоб'як оцінив перспективи Віктора Циганкова в Аяксі.

Його слова передає NV.

Колишній футболіст збірної України вважає, що перехід із Жирони в Амстердам непоганий варіант для вінгера. При цьому він очікує на непростий старт для Віктора:

"Аякс – це непоганий варіант для Циганкова, адже клуб дуже відомий у Європі. Але й не найкращий, тому що було би дуже добре, якби Віктор перейшов в один із п'ятірки топових чемпіонатів. Українець пропустив збори і старт сезону. Трохи часу загублено, буде непросто наздогнати, набрати форму. Будемо сподіватися, що Циганков із цим впорається швидко. Тренер дуже добре знає вінгера. Думаю, він також хотів його бачити в Аяксі. І через це трансфер вже ж відбувся. І Циганков його добре знає. Тож буде трохи легше адаптуватися Віктору".

Також Ігор поділився думкою, чи є шанс у Циганкова повернутися в п'ятірку найкращих чемпіонатів Європи через Аякс та спрогнозував, як він проведе дебютний сезон в Нідерландах.

"Так, звичайно, будемо вболівати за це. Якщо буде хороший сезон, може повернутися назад у топ-5. Прогноз на результативність? Як для нападника, вінгера, думаю, що мінімум це має бути 7+7 за системою гол+пас, десь у тому районі", – сказав Худоб'як.

Зазначимо, що 28-річний українець підписав контракт з Аяксом до 30 червня 2029 року. Він виступатиме за амстердамців під 11 номером.

Наступний матч команда Мічела проведе проти ПСВ. Він відбудеться 5 вересня та розпочнеться о 21:00 за київським часом.