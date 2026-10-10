Рішення ухвалює наставник: ЗМІ розкрили фразу Жезуша, яка обурила Роналду перед грою Ліги націй

Одна із фраз головного тренера збірної Португалії Жорже Жезуша, яку наставник сказав на пресконференції перед грою Ліги націй-2026/27 проти Данії (перемога 4:2) змусила Кріштіану Роналду лютувати.

Про це інформує The Athletic.

41-річному форварду не сподобалися слова 72-річного спеціаліста про те, що лише наставник ухвалює усі рішення щодо команди. Цю фразу нападник Аль-Насра сприйняв як напад на нього та особисте покарання.

Нагадаємо, що Роналду самовільно покинув розташування національної команди через скандал із Жезушом. Згодом зірковий футболіст опублікував свою версію конфлікту. На що лаконічно вже відреагував досвідчений наставник.

Португалець виділив 8 пунктів промови, які 72-річний спеціаліст нібито мав озвучити на початку пресконференції перед грою проти Данії (1 жовтня). На тлі цього з'явилася інформація, що володар п'яти Золотих м'ячів завершує міжнародну кар'єру, але інсайдер Фабріціо Романо спростував ці чутки.

Також у пресі активно поширюють те, що Роналду готовий врегулювати конфлікт із Жезушом.

Раніше повідомлялося, що Кріштіану отримає виклик у збірну на матчі Ліги націй-2026/27, які Португалія проведе у листопаді 2026 року. Натомість його родина несподівано попросила піти на пенсію.