Роналду забив 980-й гол у кар’єрі

Кріштіану Роналду наблизився до позначки у 1000 голів за клуби та збірну.

41-річний нападник Аль-Насра відзначився у домашньому матчі 8-го туру чемпіонату Саудівської Аравії проти Аль-Драйхи.

На 23-й хвилині португалець відкрив рахунок, зігравши на добиванні після удару Кінгслі Комана.

Цей м'яч став для Роналду 980-м в офіційних матчах за клуби та збірну Португалії. До знакової тисячі йому залишилося забити ще 20 голів.

Нагадаємо, що Роналду самовільно покинув розташування збірної Португалії через скандал із головним наставником Жорже Жезушом. Згодом футболіст опублікував свою версію конфлікту. На що лаконічно вже відреагував 72-річний коуч.

Раніше повідомлялося, що Кріштіану отримає виклик у збірну на матчі Ліги націй-2026/27, які Португалія проведе у листопаді 2026 року. Натомість його родина несподівано попросила піти на пенсію.