Визначилися всі учасники УПЛ сезону-2026/27

У вівторок, 9 червня, відбулися матчі-відповіді плейоф за право виступати в Українській Прем'єр-лізі сезону-2026/27.

За їхніми підсумками у Першій лізі гратимуть Олександрія та Агробізнес. В елітному ж дивізіоні змагатимуться Кудрівка та Лівий берег. Таким чином відомі всі учасники УПЛ наступного сезону.

Хто виступатиме в УПЛ у сезоні-2026/27

Шахтар

ЛНЗ

Полісся

Динамо

Металіст 1925

Колос

Кривбас

Зоря

Карпати

Епіцентр

Верес

Оболонь

Буковина

Чорноморець

Лівий берег

Кудрівка

Зазначимо, що путівки до Української Прем'єр-ліги здобули чернівецька Буковина та одеський Чорноморець, посівши перше та друге місце в Першій лізі України.

Нагадаємо, що переможцем Української Прем'єр-ліги став донецький Шахтар після перемоги над Полтавою в 27 турі, черкаські ЛНЗ вперше в історії завоював "срібло", а Полісся – "бронзу".