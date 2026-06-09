Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Визначилися всі учасники УПЛ сезону-2026/27

Володимир Слюсарь — 9 червня 2026, 21:20
Визначилися всі учасники УПЛ сезону-2026/27
УПЛ

У вівторок, 9 червня, відбулися матчі-відповіді плейоф за право виступати в Українській Прем'єр-лізі сезону-2026/27.

За їхніми підсумками у Першій лізі гратимуть Олександрія та Агробізнес. В елітному ж дивізіоні змагатимуться Кудрівка та Лівий берег. Таким чином відомі всі учасники УПЛ наступного сезону.

Хто виступатиме в УПЛ у сезоні-2026/27

  • Шахтар
  • ЛНЗ
  • Полісся
  • Динамо
  • Металіст 1925
  • Колос
  • Кривбас
  • Зоря
  • Карпати
  • Епіцентр
  • Верес
  • Оболонь
  • Буковина
  • Чорноморець
  • Лівий берег
  • Кудрівка

Зазначимо, що путівки до Української Прем'єр-ліги здобули чернівецька Буковина та одеський Чорноморець, посівши перше та друге місце в Першій лізі України.

Нагадаємо, що переможцем Української Прем'єр-ліги став донецький Шахтар після перемоги над Полтавою в 27 турі, черкаські ЛНЗ вперше в історії завоював "срібло", а Полісся – "бронзу".

Чемпіонат України, УПЛ

Чемпіонат України, УПЛ

Кудрівка обіграла Агробізнес у серії пенальті і залишилася в УПЛ
Шаран відреагував на виліт Олександрії у Першу лігу
Лівий Берег у матчі-відповіді преміг Олександрію та виборов путівку до УПЛ
Олександрія та Кудрівка під загрозою вильоту: анонс вирішальних матчів за місце в УПЛ
УПЛ назвала клуб, у ворота якого було призначено найбільшу кількість пенальті в сезоні-2025/26

Останні новини