Визначилися всі учасники УПЛ сезону-2026/27
УПЛ
У вівторок, 9 червня, відбулися матчі-відповіді плейоф за право виступати в Українській Прем'єр-лізі сезону-2026/27.
За їхніми підсумками у Першій лізі гратимуть Олександрія та Агробізнес. В елітному ж дивізіоні змагатимуться Кудрівка та Лівий берег. Таким чином відомі всі учасники УПЛ наступного сезону.
Хто виступатиме в УПЛ у сезоні-2026/27
- Шахтар
- ЛНЗ
- Полісся
- Динамо
- Металіст 1925
- Колос
- Кривбас
- Зоря
- Карпати
- Епіцентр
- Верес
- Оболонь
- Буковина
- Чорноморець
- Лівий берег
- Кудрівка
Зазначимо, що путівки до Української Прем'єр-ліги здобули чернівецька Буковина та одеський Чорноморець, посівши перше та друге місце в Першій лізі України.
Нагадаємо, що переможцем Української Прем'єр-ліги став донецький Шахтар після перемоги над Полтавою в 27 турі, черкаські ЛНЗ вперше в історії завоював "срібло", а Полісся – "бронзу".