УПЛ назвала найкращого воротаря сезону-2025/26

Голкіпер донецького Шахтаря та збірної України Дмитро Різник визнаний найкращим воротарем УПЛ сезону-2025/26.

Про це повідомляє пресслужба елітного дивізіону чемпіонату України.

У голосуванні експертів він набрав удвічі більше балів, ніж найближчий переслідувач, Назар Домчак із львівських Карпат – 40 проти 20. Топ-3 замкнув Олексій Паламарчук із ЛНЗ.

У сезоні-2025/26 Різник провів 24 матчі в УПЛ, у яких пропустив 14 голів і 16 разів зберігав свої ворота в недоторканості.

Зазначимо, що 19-річний Домчак після завершення сезону був проданий у празьку Славію за 5 мільйонів євро.

Напередодні найкращим молодим гравцем УПЛ сезону-2025/26 було визнано форварда Динамо Київ Матвія Пономаренко, який виграв бомбардирську гонку чемпіонату.