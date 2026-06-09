Кудрівка обіграла Агробізнес у серії пенальті і залишилася в УПЛ

Кудрівка переграла Агробізнес у серії пенальті та залишилася в Українській Прем'єр-лізі.

Рахунок у грі відкрили гості – на 39-й хвилині Артем Мачелюк вивів Кудрівку вперед. Агробізнес зміг відігратися в середині другого тайму завдяки голу Богдана Козака. Проте на 81-й хвилині Артем Лєгостаєв, знову вивів Кудрівку вперед.

Коли здавалося, що все вже вирішено, на 90 хвилині Роман Толочко чітко реалізував пенальті у ворота гостей – 2:2.

Основний час завершився внічию, тож гра перейшла в екстра-тайми, де також сильнішого не виявили. А в серії пенальті "кудрівці" переграли Агробізнес (3:2), чим вибороли право виступати в Українській Прем'єр-лізі наступного сезону.

Чемпіонат України – УПЛ (плейоф)

Фінал, 2-й матч, 9 червня

Агробізнес – Кудрівка 2:2 (0:1) 2:3 по пенальті

Голи: 0:1 – 39 Мачелюк, 1:1 – 69 Козак, 1:2 – 81 Лєгостаєв, 2:2 – 90 Толочко (пенальті)

Агробізнес: Хмеловський (Підківка, 120), Гаврушко, Палюх (Козак, 46), Нижник, Сидоренко, Слива, Сьомка (Нич, 46), Толочко (Шмигельський, 90+3), Теплий (Зінь, 88), Лень (Боровський, 88), Кузьмин (Різник, 46).

Кудрівка: Яшков, Потімков, Векляк, Фарина (Пушкарьов, 115), Мачелюк, Думанюк, Нагнойний (Мельничук, 86), Сторчоус (Глущенко, 73), Козак (Світюха, 73), Бєляєв (Макоссо, 85), Овусу (Лєгостаєв, 78).

Попередження: Слива, 8, Різник, 76 – Мачелюк, 25, Бєляєв, 37, Векляк, 77, Думанюк, 90+4, Світюха, 113, Макоссо, 116.

Нагадаємо, що в першому матчі Кудрівка й Агробізнес не визначили переможця.

Також у другому стиковому матчі за місце в УПЛ Лівий Берег переграв Олександрію й виборов право грати у вищій лізі України.