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УПЛ назвала найкращого арбітра сезону-2025/26

Олег Дідух — 10 червня 2026, 13:47
УПЛ назвала найкращого арбітра сезону-2025/26
УПЛ

Найкращим арбітром УПЛ сезону-2025/26 визнано Віталія Романа.

Про це повідомляє пресслужба елітного дивізіону чемпіонату України.

За підсумками опитування всіх клубів ліги представник міста Дніпро випередив Миколу Балакіна (Київська область) і Олександра Шандора (місто Львів). Також у топ-5 потрапили ще один львів'нин, Роман Блавацький, і Володимир Новохатній із Черкаської області.

У сезоні-2025/26 Романов обслужив 12 матчів УПЛ, показавши в них 34 жовті та 1 червону картку, а також призначив 6 пенальті.

Напередодні визначився останній учасник чемпіонату УПЛ сезону-2026/27. Ним стала Кудрівка, яка у перехідному протистоянні в серії пенальті обіграла Агробізнес і зберегла прописку в елітному дивізіоні.

Чемпіонат України, УПЛ Віталій Роман

Віталій Роман

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