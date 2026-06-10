УПЛ назвала найкращого арбітра сезону-2025/26

Найкращим арбітром УПЛ сезону-2025/26 визнано Віталія Романа.

Про це повідомляє пресслужба елітного дивізіону чемпіонату України.

За підсумками опитування всіх клубів ліги представник міста Дніпро випередив Миколу Балакіна (Київська область) і Олександра Шандора (місто Львів). Також у топ-5 потрапили ще один львів'нин, Роман Блавацький, і Володимир Новохатній із Черкаської області.

У сезоні-2025/26 Романов обслужив 12 матчів УПЛ, показавши в них 34 жовті та 1 червону картку, а також призначив 6 пенальті.

Напередодні визначився останній учасник чемпіонату УПЛ сезону-2026/27. Ним стала Кудрівка, яка у перехідному протистоянні в серії пенальті обіграла Агробізнес і зберегла прописку в елітному дивізіоні.