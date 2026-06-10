Фіаско Олександрії та драма у Тернополі: підсумки перехідних матчів за місце в УПЛ

Завершилися перехідні матчі, за підсумками яких остаточно сформувався склад учасників сезону-2026/27 в Українській Прем'єр-лізі.

Епічне протистояння між командами УПЛ та Першої ліги завершилося паритетом. У серії пенальті зберегла прописку в еліті Кудрівка, а Лівий Берег з другого дивізіону у класичному стилі переграв Олександрію.

"Чемпіон" підбиває підсумки матчів-відповідей плейоф.

Вівторок, 9 червня

Колишній лідер "містян" відправив Олександрію в Першу лігу

Срібний призер минулого сезону вилетів до Першої ліги. Подібного фіаско ніхто не очікував перед початком чемпіонату. Матч-відповідь проти Лівого Берега став логічним підсумком провального виступу Олександрії.

Показово, що "містян" відправив до Першої ліги її колишній лідер Євген Банада, який свого часу виявився непотрібним Олександрії. Лівий Берег не вигадував нічого надзвичайного, а довів просту істину: порядок б'є клас. Успіх команді Олександра Рябоконя приніс стандарт наприкінці першого тайму.

ФК Лівий Берег

Лівий Берег після річної перерви повертається до УПЛ. Кияни зробили роботу над помилками та цілком заслужено підвищилися в класі.

Натомість Олександрія виявилася заручницею власних кадрових прорахунків. Повернення досвідченого Володимира Шарана не врятувало "містян", які мали вилітати напряму. Проте навіть подарунок долі у вигляді відмови Руха від перехідних матчів не допоміг "жовто-чорним".

Після поєдинку Шаран скаржився на брак майстерності насамперед у легіонерів.

"У другому таймі ми намагалися переломити хід матчу. Чесно кажучи, були хороші нагоди й в першому таймі, і в другому. Але розумієте, майстерності не вистачає – нашим легіонерам в основному, бо в атакувальній ланці в нас переважно легіонери – для того, щоб вирішити хід матчу. Ви бачили, у Мауру скільки моментів було, у Папа, у Цари" – підсумував Шаран.

Тепер клуб матиме змогу проаналізувати помилки та повернутися до еліти через рік. Проте для цього потрібно буде вибороти путівку до УПЛ через Першу лігу.

Відеоогляд матчу Лівий Берег – Олександрія

Драматична перемога Кудрівки в Тернополі

Торік головною несподіванкою перехідних матчів став вихід до УПЛ команди з Чернігівщини. За іронією долі, у сезоні-2025/26 Кудрівка знову стала учасником плейоф, але тепер у статусі елітного колективу.

Поєдинок у Тернополі між Агробізнесом та Кудрівкою за драматургією не поступався найпринциповішим дербі. Команди тримали вболівальників у напрузі до фінального свистка.

ФК Кудрівка

В основний час суперники забили на двох чотири м'ячі, до того ж команда з Волочиська двічі відігравалася. В екстратаймах рахунок у грі не змінився.

Долю протистояння визначила серія пенальті, у якій фортуна була на стороні Кудрівки. Як і рік тому, вирішальний удар з одинадцятиметрової позначки виконав Артем Легостаєв, який поставив крапку в матчі.

Кудрівка зберегла місце в УПЛ. Агробізнесу знову доведеться починати сезон у Першій лізі та вже боротися за пряму путівку.

Відеоогляд матчу Агробізнес – Кудрівка

Хто гратиме в УПЛ у наступному сезоні

Таким чином, визначилися усі учасники сезону-2026/27 в Українській Прем'єр-лізі. За підсумками чемпіонату-2025/26 прописку зберегли 12 клубів: Шахтар, ЛНЗ, Полісся, Динамо, Металіст 1925, Колос, Кривбас, Зоря, Карпати, Епіцентр, Верес та Оболонь.

До них приєдналися чемпіон та срібний призер Першої ліги: чернівецька Буковина та одеський Чорноморець. У перехідних матчах підвищився в класі Лівий Берег, а Кудрівка зберегла місце в УПЛ.

Склад учасників та дату старту нового сезону мають затвердити на зборах клубів УПЛ. Базова дата першого туру – 1 серпня.