Зірка київського Динамо став найкращим молодим футболістом сезону УПЛ

Нападник київського Динамо Матвій Пономаренко став найкращим молодим футболістом УПЛ сезону-2025/26.

Про це повідомила пресслужба чемпіонату.

За сезон Пономаренко забив 13 м'ячів у 15 матчах, а також відзначився 2 голами в Кубку України, 1 голом у єврокубках, 1 голом за національну збірну України, 8 голами в Національній лізі U-19 та 1 голом на ЧС-2025 (U-20).

Окрім Матвія до трійки найкращих молодих футболістів увійшли голкіпер Карпат Назар Домчак та захисник Динамо Тарас Михавко.

Нагадаємо, що за підсумками сезону-2025/26 УПЛ Матвій Пономаренко також став найкращим бомбардиром, випередивши Пилипа Будківського (Зоря) та Андрія Сторчоуса (Кудрівка).