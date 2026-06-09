Лівий Берег у матчі-відповіді преміг Олександрію та виборов путівку до УПЛ

Лівий Берег у матчі-відповіді плейоф мінімально переміг Олександрію та здобув право виступати в УПЛ.

Поєдинок на "Арені Лівий Берег" завершився з рахунком 1:0 на користь "лелек".

Рахунок у матчі на 45-й хвилині відкрив капітан "лелек" Євген Банада. Після подачі з кутового досвідчений півзахисник опинився на дальній стійці та головою переправив м'яч у ворота. Зазначимо, що Банада раніше тривалий час виступав за "містян".

У другій половині зустрічі гості намагалися зрівняти рахунок, проте до фінального свистка цифри на табло не змінилися.

Лівий Берег завдяки перемозі на Олександрією здобув право грати в УПЛ, куди повернеться після річної перерви.

Чемпіонат України – УПЛ (перехідні матчі)

2-й матч, 9 червня

Лівий Берег – Олександрія 1:0 (перший матч 1:1)

Гол: 1:0 – 45 Банада

Лівий Берег: Жмурко – Сідней, Самар, Коваленко, Соколов – Банада, Косовський – Шастал, В. Волошин (Тіщенко, 69), Воробчак (Бонсу, 90+2) – Н. Волошин (Венделл, 63)

Жмурко – Сідней, Самар, Коваленко, Соколов – Банада, Косовський – Шастал, В. Волошин (Тіщенко, 69), Воробчак (Бонсу, 90+2) – Н. Волошин (Венделл, 63) Олександрія: Макаренко – Власюк (Беїратче, 86), Боль (Туаті, 79), Кампуш, Шулянський (Кремчанін, 86) – Ващенко – Жонатан (Кастільйо, 46), Булеца, Родрігеш, Цара – Яде

Попередження: Венделл, 87, Шастал, 90, Косовський, 90+1 – Ващенко, 67, Беїратче, 87

Відеоогляд матчу Лівий Берег – Олександрія

Нагадаємо, що у першому матчі суперники не визначили переможця. Поєдинок в Олександрії завершився внічию 1:1.

У вівторок, 9 червня, також свій другий матч у плейоф за право грати в УПЛ зіграють Агробізнес та Кудрівка. Гра розпочнеться о 18:00.