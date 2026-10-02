Ексзірка Барселони підтримав Роналду після конфлікту зі збірною Португалії

Колишній півзахисник Баварії та Барселони Артуро Відаль підтримав Кріштіану Роналду на тлі його конфлікту з головним тренером збірної Португалії.

Його слова передає Mundo Deportivo.

Чилієць заявив, що зірковий нападник заслуговував на інше ставлення після всього, що зробив для національної команди.

"Те, що сталося з Кріштіану – справді ганьба. Гравець рівня Кріштіану, який входить до четвірки найкращих в історії, не повинен так залишати збірну. Особливо після того, як він дав інтерв'ю, розповів, що сталося, а потім тренер виходить і говорить таке. Тренер у цій ситуації виглядає дуже погано. Кріштіану потрібно берегти й захищати. Він віддав усе для Португалії та вивів її до числа найкращих збірних світу. Такий гравець не може так залишати збірну. Кріштіану має право робити те, що хоче, адже він вивів Португалію на інший рівень. Я повністю підтримую Кріштіану. Він надзвичайний. Є тренери, які не поважають певні речі", – заявив Відаль.

Нагадаємо, що у матчі проти Норвегії (2:1) у 2-му турі Ліги націй футболіст вперше за 18 років не вийшов на поле у складі збірної, коли був у заявці команди.

Після цього 41-річний капітан достроково залишив розташування "лузітан". Португальські ЗМІ повідомляли, що причиною його рішення став конфлікт із головним тренером Жорже Жезушем.

Також місцеві медіа оголошували, що 41-річний форвард вирішив закінчити кар'єру у збірній. Сам Роналду пообіцяв розповісти всю правду про цей інцидент у майбутньому.

Натомість збірна Португалії провела вже другий поєдинок у Лізі націй без участі зіркового нападника. У 3-му турі турніру команда Жорже Жезуша обіграла Данію (4:2).

Додамо, що за спиною 41-річного Роналду 234 матчі за національну команду, у яких він відзначився 146 голами й 45 асистами. Він допоміг "лузітанам" у 2016 році стати чемпіонами Європи та двічі тріумфувати у Лізі націй (2019 і 2025 роки).