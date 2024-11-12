Секс-скандали у футболі: шведські "пригоди" Мбаппе, зашквар Відаля та гарячі покоївки для данців

Футбол – найпопулярніший вид спорту, а секс-скандали завжди супроводжують відомих людей. Тож давайте пригадаємо резонансні історії, що трапилися у футболі.

Артуро Відаль "прославився" на батьківщині

Не секрет, що кращі футбольні часи Артуро Відаля вже в минулому. Виявляється, не лише футбольні… Після багатьох успішних сезонів у Європі чилійський "тавгай" повернувся догравати на батьківщину в Коло-Коло і вже вляпався у гучний скандал.

Низка ЗМІ із посиланням на телеканал ADN пишуть про те, що півзахисник разом з одноклубниками, ймовірно, здійснив сексуальне насилля над жертвою, яка перебувала в стані алкогольного сп’яніння. Інцидент трапився в одному з барів міста Сантьяго. Наразі триває слідство.

Далі Алвес і зґвалтування в нічному клубі Барселони

Правий захисник Дані Алвес був яскравим і доволі титулованим футболістом, якого на полі характеризували потужний удар, хороша швидкість і лідерські якості. Тим не менш, бразилець відзначався і не лише зі знаком +. Зірка світового футболу отримав реальний тюремний термін у вигляді 4,5 років за зґвалтування в одному з нічних клубів Барселони.

Жертва розповіла, що Алвес в туалеті вдарив і зґвалтував її, змусивши зайнятися оральним сексом. Бразилець спочатку все заперечував, а потім заявив, що статевий акт був за обопільною згодою. Правоохоронні органи заморозили рахунки ексфутболіста, втім навесні цього року за нього внесли заставу і Алвес вийшов на волю, відзначивши таку подію гучною вечіркою до п’ятої ранку.

Шведські (і не лише) проблеми Кіліана Мбаппе

Трансфер Мбаппе в мадридський Реал був одним із найбільш очікуваних у футболі. Коли це все ж трапилося, то цю подію почали затьмарювати низка не найбільш приємних ситуацій. Передусім, не найбільш яскрава та вдала гра від зіркового француза, з приходом якого за співпадінням чи ні, "галактікос" потрапили у кризу.

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Без сумніву, на гру нападника впливають і низка інших факторів: фінансові суперечки з ПСЖ, конфлікт із Дешамом та історія з ймовірним зґвалтуванням у Швеції. Якщо вину француза буде доведено, то йому світить до 10 років ув’язнення.

У чому ж суть справи. 10 жовтня Мбаппе орендував нічний клуб, де організував вечірку, на якій були присутні декілька десятків шведських дівчат. Сама "тусовка" нібито пройшла без пригод, втім на наступний день до правоохоронних органів звернулася потерпіла, яку, за її словами, зґвалтували у номері готелю.

Саме Мбаппе назвали ймовірним нападником. Слідство продовжується, а Кіліан продовжує бути блідою тінню себе самого як на футбольному полі, так і за його межами.



LARS HÖGLUND / EYEWITNESS PICTURES

Бен Єддер заплатить, але не сяде

Оковита до добра не доведе: алкоголь не лише впливає на фізичний стан футболістів, а й затьмарює розум. Так, ще один відомий футболіст, ексфорвард низки клубів та збірної Франції Віссам Бен Єддер був визнаний винним у зґвалтуванні в стані алкогольного сп'яніння. Бонусом до цього – водіння в нетверезому стані та відмова від виконання вимог.

Втім 34-річному французу відносно пощастило: він отримав два роки позбавлення волі умовно і трішки попав на гроші. Бен Єддер повинен надавати допомогу і виплачувати жертві компенсацію в розмірі 6500 євро. Окрім цього, футболіста ще й позбавили прав на керування автомобілем.

"Фатальний" поцілунок ексочільника іспанського футболу

Не лише секс, а й поцілунок може загубити кар’єру у футболі. Збірна Іспанії святкувала перемогу на чемпіонаті світу-2023 серед жіночих команд. І все б нічого, але цей матч запам’ятався… поцілунком. Голова Королівської футбольної федерації Іспанії Луїс Рубіалес чи то на радощах, чи то з інших міркувань під час нагородження публічно поцілував у губи футболістку Дженні Ермосо.

Історія набула чималого резонансу. Погасити інформаційну пожежу функціонер і його оточення намагалися, змушуючи гравчиню визнати такий акт ніжності взаємним. Не вийшло. Зрештою, Рубіалес залишився без посади, був відсторонений від права займати посади під егідою ФІФА на три роки, заплатив штраф і ледве не опинився за ґратами.

Не все гуд у Гудмундссона

Не лише "гарячі" бразильці, чилійці та іспанці потрапляють у сексуальні скандали, а й "прохолодні" скандинави. Нападник збірної Ісландії Альберт Гудмундссон відзначився у воротах збірної України у відборі до Євро-2024. Втім не лише футбольними скілами ісландець запам’ятався широкому загалу.

Минулоріч дівчина, з якою футболіст познайомився в нічному клубі Рейк'явіка, звернулася до правоохоронних органів із заявою про домагання. Гудмундссону загрожувало до 16 років ув'язнення у зв'язку зі звинуваченнями у сексуальному насильстві, втім – обійшлося. Нападника виправдали, і зараз він може повністю сконцентруватися на футболі, видихнувши із полегшенням.

Робінью не пронесло

Ну і як же без архівно-раритетних історій. У свої найкращі футбольні роки Робінью, звісно, був популярнішим за згаданого вище Гудмунссона, однак бразильському форварду так не пощастило як ісландцю. Ексфутболіст низки топклубів та збірної Бразилії отримав реальний термін – 9 років за групове зґвалтування.

Інцидент стався в Мілані у 2013 році, коли бразилець і ще п'ять осіб зґвалтували дівчину з Албанії в нічному клубі. У листопаді 2017 року бразильський нападник був засуджений до 9 років тюремного ув'язнення. Касаційний суд лишив вирок без змін. Сидіти зірковому екс-футболісту залишилося не так і довго.

Футболіст-губернатор зґвалтував… сестру

Куатемок Бланко не був зіркою світового футболу і навряд потрапив би до цієї підбірки, як би справа не було такою резонансною. Судовий позов щодо ексгравця збірної Мексики подала… зведена сестра. Бланко з 2018 по 2024 рік обіймав посаду губернатора штату Морелос, а заявниця працювала в одному зі структурних підрозділів.

Шеф і за сумісництвом зведений брат нібито здійснив сексуальне насильство над жінкою, а згодом пригрозив їй звільненням з посади, якщо вона подасть до суду. Тому вона дочекалася закінчення його терміну і лише потім повідомила прокуратуру. Тож зараз Бланко загрожує "небо в клітинку".

Менді не сів, але розповів усе і про всіх

Бенжамен Менді свого часу був конкурентом за місце у старті на позиції лівого захисника у Манчестер Сіті нашого Олександра Зінченка, однак програв цю конкуренцію. Щоправда, не зовсім через футбольні причини: француз потрапив у скандал, а згодом і до в'язниці за підозрою у чотирьох випадках зґвалтування з жовтня 2020-го по серпень 2021 року.

У липні 2023-го французький захисник був визнаний невинним.

"Кілька гравців першої команди Манчестер Сіті, включаючи капітана клубу, були присутні на вечірках, які я відвідував і влаштовував. Ми всі пили алкоголь, всі мали випадкові стосунки з жінками та порушували карантинні обмеження через Covid-19", – заявив захисник.

Так, він не назвав імена, але в публікаціях ЗМІ фігурували Джек Гріліш, Кайл Вокер, Ріяд Марез, Рахім Стерлінг і Джон Стоунз. Добре, що француз таки не сів, але повноцінно відновити футбольну кар’єру на такому ж високому рівні йому не вдалося.



Бенжамен Менді ВВС

Гарячі покоївки для футболістів збірної Данії

Сауна та басейн часто практикують для відновлення професійних спортсменів. От і футболісти національної збірної Данії вирішили поплавати, а їх сувору чоловічу компанію розбавили покоївки з готелю, в якому зупинилися данці.

Подія трьохрічної давності запам’яталася низкою публікацій у ЗМІ. Видання The Sun навіть писало про те, що покоївки і футболісти не просто провели час разом. За версією ЗМІ, відбувся інтимний зв'язок між гравцями збірної Данії та працівницями.

Також були оприлюднені імена причетних до секс-скандалу, серед яких захисник Андреас Крістенсен, П'єр-Еміль Хьойберг, Каспер Шмейхель та Яннік Вестергор. Був інтим чи не був, але на щастя для футболістів у згвалтуванні їх ніхто не звинувачував.

Сюжет для турецького серіалу: інтим арбітрині та інспектора ФІФА

Турецька футбольна федерація (TFF) відкликала ліцензії в інспектора матчів суперліги Орхана Ердеміра і судді Еліф Караарслан через скандал. І трапилося це зовсім не через їх профнепридатність. В мережі з’явилися відео інтимного характеру, де були зображені Ердемір і Караарслан. Цікаво, що різниця у віці між інспектором та представницею футбольної Феміди понад 30 років.

Зрештою, інспектора ФІФА відсторонили на 45 днів, а суддю Караарслана — на 90 днів. Після того, як термін дискваліфікацій закінчиться, вони все одно не зможуть повернутися у футбол, адже регламент передбачає повне анулювання ліцензій тим, хто отримав бан на 45 днів і більше.

У футболі вистачало схожих скандалів. Бензема, Рібері, Руні, Террі, Де Хеа – ці та інші зіркові футболісти також потрапляли у гучні секс-історії. А чого вартує лише колишня дружина Мауро Ікарді Ванда Нара, яка з регулярною частотою "штампує" схожі історії.

Андрій Мошкун для Чемпіона

Відповідальний редактор – Микола Дендак